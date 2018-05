20.000 bloemen fleuren straten op 08 mei 2018

De komende weken fleuren zowat 20.000 bloemen het straatbeeld in Zemst op. Maar liefst 1 op de 5 gezinnen neemt deel aan de bebloemingsactie.





Daar waar de gemeente vroeger zelf perkjes beplantte en onderhield, verdeelt men de bloemen nu al voor het tweede jaar gratis onder de Zemstenaars. Elke inwoner kan twaalf plantjes en de nodige bladgrond bestellen. Er hangt wel één voorwaarde aan vast: de plantjes moeten aan de straatzijde van de woning geplant worden. In totaal schreven zowat 1.700 gezinnen, twintig procent van de inwoners, zich in. Afgelopen zaterdag werd de eerste lading plantjes verdeeld, komende zaterdag vindt een tweede ophaalmoment in de gemeentelijke werkplaats in Eppegem plaats. De bedoeling van dit alles is van Zemst een echte bloemengemeente te maken en dat zonder het eigen gemeentepersoneel in te moeten zetten. (RDK)





