150 Kubb-spelers bekampen elkaar op strand Sport Vlaanderen Robby Dierickx

20 januari 2019

16u42 0 Zemst De derde Kubb Cup heeft zondagmiddag zowat 150 mensen naar het domein Sport Vlaanderen in Hofstade gelokt. Daar namen ze het in twintig teams tegen elkaar op.

Beginnende kubbers, maar ook doorwinterde kubbliefhebbers waren zondagmiddag welkom in Hofstade voor de derde Kubb Cup. De interesse was groot, want maar liefst 150 mensen schreven zich in voor het vriendschappelijke tornooi. Zij bekampten elkaar onder goedkeurend oog van een scheidsrechter/monitor van de Belgische Kubbfederatie. Ook mensen die niet wilden deelnemen aan het tornooi, waren welkom in het domein Sport Vlaanderen. In de gelegenheidsbar konden ze iets eten en drinken.

Op het strand werden ook enkele oefenveldjes aangelegd, zodat bezoekers die hun eigen kubbmateriaal mee hadden ook een wedstrijdje konden spelen.