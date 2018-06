106 jaar oude Villa Maria wordt openbaar verkocht 08 juni 2018

Eind deze maand wordt de 106 jaar oude Villa Maria langs de Brusselsesteenweg in Zemst openbaar verkocht. Het pand dat in art-nouveaustijl gebouwd werd, staat al twee jaar leeg.





De zogenaamde Villa Maria, die in 1912 door de familie Van Boechout gebouwd werd voor Maria Van Boechout, was tot juni 2016 bewoond. Maar sinds de dood van haar zoon Flor Van de Sande - voormalig schepen in Zemst, medestichter van de lokale Chiroafdeling en laatste bewoner - staat het pand leeg. Omdat Flor geen kinderen had, beslissen de nabestaanden nu om de villa te verkopen.





De gemeente is niet geïnteresseerd, maar schepen van Erfgoed Veerle Geerinckx (N-VA) hoopt wel dat de toekomstige eigenaar er zorgvuldig mee omspringt. "Het gebouw is niet beschermd, maar we hebben het wel in ons ruimtelijke uitvoeringsplan Pater van Beverweg opgenomen als waardevol gebouw. We willen de toekomstige eigenaar vragen om respect te hebben voor het gebouw en de charmes ervan. De villa heeft een zekere emotionele waarde voor onze gemeente. Flor was een publiek figuur en kreeg enkele jaren geleden zelfs een eigen standbeeldje voor zijn woning."





Als de toekomstige eigenaar het pand zou willen afbreken, kan de gemeente er in principe weinig tegen doen. "Maar om dat te vermijden, pleit ik voor een gesprek met de nieuwe eigenaar", besluit Geerinckx. (RDK)