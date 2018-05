1.400 feestvierders verwacht voor Open Air 09 mei 2018

Jeugdhuis Tramalant in Zemst verwacht nu vrijdag maar liefst 1.400 bezoekers voor de vierde editie van de Open Air. Die openluchtfuif wordt elk jaar professioneler. Bij de eerste editie in 2015 verwelkomde het jeugdhuis nog 300 feestvierders. Vrijdag zijn het er minstens vier keer zoveel. "We doen dan ook elk jaar heel wat inspanningen om het professioneler te maken", zegt Karlien Versteven van jeugdhuis Tramalant. "Dit jaar zetten we nog wat meer in op licht en geluid. Voorts konden we opnieuw enkele straffe deejays strikken. Zo staan onder meer C-Man, Dimitri Wouters en dj F.R.A.N.K. vrijdag achter de draaitafels."





Ondertussen verkopen de voorverkoopkaarten als zoete broodjes. Er zijn nog zowat 300 tickets beschikbaar.





(RDK)