"Verscherpte maatregelen nodig" DE LIJN EN SCHEPENCOLLEGE ROND TAFEL NADAT AMOKMAKERS BUS AFBREKEN AAN RECREATIEDOMEIN ROBBY DIERICKX

09 mei 2018

02u47 0 Zemst Extra bussen, meer veiligheidspersoneel van De Lijn en een halte voor het domein Sport Vlaanderen in Hofstade: daarmee willen de gemeente Zemst en politiezone KASTZE de onregelmatigheden rond het recreatiedomein inperken. Zondag liep het er grondig mis toen amokmakers een bus afbraken.

"De Lijn zegt dat ze in het weekend niet genoeg bussen kan inzetten en onvoldoende veiligheidspersoneel ter beschikking heeft, maar wij zitten daardoor wel met de gebakken peren." Na de problemen van afgelopen weekend rond het recreatiedomein van Sport Vlaanderen in Hofstade wil Zemsts burgemeester Bart Coopman (CD&V) dat de maatregelen verscherpt worden. Amokmakers uit het Brusselse braken onder meer een bus af. De politie werd opgetrommeld en na het opmaken van de processen-verbaal werden de heethoofden onder politiebegeleiding naar Vilvoorde gebracht. "Maar het bleef niet alleen bij problemen op de bussen", weet Coopman. "Jongeren die gefrustreerd waren omdat ze moesten wachten op een bus van De Lijn trokken de straat op en hielden automobilisten tegen. Ik heb dan ook een dringend overleg met de regiomanager van de vervoersmaatschappij gevraagd. Nogmaals, want die vraag stelden we - met het oog op de zomer - eerder al."





Meer bussen

De gemeente zal tijdens dat overleg een eisenpakket op tafel leggen. "Het is duidelijk dat er vooral bij de uitstroom te weinig bussen van De Lijn rijden", aldus nog de burgemeester. "Iedereen wil het recreatiedomein tussen 17 en 19 uur verlaten, waardoor er tijdens dat piekmoment onvoldoende openbaar vervoer is. Dat zorgt voor frustraties. Bovendien stoppen verschillende lijnen niet voor de ingang van het domein maar in de buurt van het centrum van Hofstade. Daardoor krijgen amokmakers de mogelijkheid om problemen op de openbare weg te veroorzaken. We vragen dan ook - op advies van de politie - om meer bussen voor de hoofdingang te laten stoppen. Tot slot zal De Lijn intern moeten bekijken of er wel voldoende veiligheidspersoneel ingezet wordt."





Extra stops

Ook Bram Luyten, centrumverantwoordelijke van het recreatiedomein in Hofstade, is vragende partij voor extra stops van bussen voor de hoofdingang. "In het domein was het zondag wel rustig, dus voorlopig nemen we zelf geen extra maatregelen. De situatie wordt wel wekelijks geëvalueerd."





Overleg

Bij De Lijn werd gisteren beslist om binnenkort met de gemeente rond de tafel te zitten. "We zullen tijdens dat overleg bekijken wat mogelijk is qua dienstverlening rond het domein Sport Vlaanderen in Hofstade", zegt Joachim Nijs, woordvoerder van De Lijn Vlaams-Brabant. Ondertussen werd ook de schade aan de bus van een onderaanneming opgemeten. Er waren vernielingen aan een dakluik en het interieur.