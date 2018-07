"Vergeet steak, insect-friet is toekomst" MARK DE SAEGER (35) TREKT MET 'I ATE A BUG' NAAR BEDRIJVEN ROBBY DIERICKX

03 juli 2018

02u46 0 Zemst Een krekeltje, meelworm of sprinkhaan als hapje? Voor velen is het een hele opgave om de tanden in insecten te zetten, maar daar komt volgens Mark De Saeger (35) snel verandering in. Hij trekt met een insectenproeverij naar bedrijven.

"Een steak kan je perfect vervangen door insecten en dat is beter voor ons milieu", zegt De Saeger overtuigd. "Een koe produceert honderd keer meer broeikasgassen dan een insect en krekels hebben twaalf keer minder voedsel nodig dan koeien. Van een rund eten we slechts veertig procent op, terwijl dat bij een krekel tachtig tot honderd procent is. Per mens zijn er bovendien momenteel 1,4 miljard insecten voorhanden. En wist je dat je elk jaar automatisch al een kilogram insecten eet?" Met die uitleg en een hoop 'beestjes' trekt de 35-jarige Eppegemnaar Mark De Saeger sinds kort naar bedrijven. Met zijn bedrijfje 'I Ate A Bug' wil hij mensen bewust maken van duurzaam eten.





"Het is absoluut niet mijn bedoeling om nu massaal veel insecten te verkopen om winst te maken, maar ik wil iedereen duidelijk maken dat insecten het perfecte alternatief zijn voor vlees. Nu kijkt men vaak raar op als we meelwormen of sprinkhanen op ons bord krijgen, terwijl dat vroeger de normaalste zaak ter wereld was. In sommige werelddelen is dat nog steeds het geval, maar West- en Centraal-Europa en de Verenigde Staten zijn van dat idee afgestapt. Azië probeert zoveel mogelijk van onze gewoontes over te nemen, dus ook daar dreigt het vlees de insecten volledig te verdringen. Als dat effectief gebeurt, hebben we een bijzonder groot probleem. De productie van vlees is immers enorm schadelijk voor onze planeet."





Smakelijke hapjes

En dus wil De Saeger naar eigen zeggen voor een shockeffect zorgen door met insectentastings naar bedrijven te trekken. "Concreet verwerk ik gevriesdroogde meelwormen, sprinkhanen en krekels in lekkere hapjes. In de meeste gevallen smaken de hapjes naar noten. Zelf eten mijn vriendin en ik al geruime tijd organisch en biologisch voedsel. Als je de voedingsstoffen van vleesmaaltijden bekijkt, merk je dat je de helft eigenlijk niet nodig hebt. Toch blijven we allemaal massaal vlees eten. Onze dochter van een jaar oud eet intussen ook al heel wat insecten. Ik wil dat zij in een aangename wereld opgroeit, maar door massaal dieren te blijven kweken, zal ze dat niet kunnen."





Momenteel trekt Mark met I Ate A Bug alleen naar bedrijven, maar in de toekomst wil hij ook insectentastings in scholen organiseren.