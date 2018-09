"Trucks denderen ons uit bed" BEWONERS VRAGEN DRINGENDE HERSTELLING ELEWIJTSESTEENWEG ROBBY DIERICKX

06 september 2018

02u40 0 Zemst De bewoners van de Elewijtsesteenweg vragen dringend een oplossing voor het slechte wegdek. Dat zorgt immers voor lawaai- en trillingshinder in de woningen. Maar omdat Wegen en Verkeer (AWV) de weg wil overdragen aan de gemeente blijft de problematiek aanslepen.

Volgens buurtbewoner Walter De Bruyn, die al ruim veertig jaar op de Elewijtsesteenweg woont, traden de problemen enige tijd geleden op nadat Aquafin er rioleringswerken uitgevoerd had. "Sindsdien is de weg volledig in verval", doet hij het verhaal. "Omdat de staat van de fundering te wensen over laat, zit de steenweg vol putten en treedt er spoorvorming op. Maar de grootste problemen spelen zich op zaterdag af. Vanaf 5 uur 's ochtends denderen hier tientallen zware vrachtwagens tot wel veertig ton met hoge snelheid door de straat. Onze huizen worden letterlijk door mekaar geschud en de straat krijgt er nog meer onder te lijden."





Walter De Bruyn kaartte het probleem naar eigen zeggen ondertussen al meermaals aan bij de gemeente Zemst en het Agentschap Wegen en Verkeer. Die laatste is beheerder van de straat. "Begin dit jaar zou men herstellingswerken uitvoeren, maar dat gebeurde niet", aldus nog de bewoner. "De reden? AWV wil de weg overdragen aan de gemeente, maar die ziet dat - terecht overigens - niet zitten gezien de erbarmelijke staat van het wegdek. Jammer dat wij als buurtbewoners de dupe zijn van deze discussie."





Eerst grondig herstellen

Schepen van Openbare Werken Veerle Geerinckx (N-VA) bevestigt dat de gemeente niet bereid is om de weg momenteel over te nemen. "Allemaal goed en wel dat AWV de Elewijtsesteenweg aan ons wil overdragen, maar dan moet de straat eerst grondig hersteld worden. In de onderlaag zit namelijk een scheur die steeds groter wordt. Een nieuwe asfaltlaag zal dus niet volstaan om de weg te herstellen. Er zijn grotere werken nodig. We hebben dat meteen duidelijk gemaakt toen AWV ons vroeg om de steenweg aan ons over te dragen. Sindsdien hebben we er geen antwoord op gekregen. Een drietal maanden geleden hebben we nog eens gepolst naar de eventuele timing voor een herstelling, maar we wachten nog op een antwoord. Ik begrijp echter dat de herstelling van de weg geen prioriteit is voor het gewest en daarom zijn we eventueel bereid om de werken zelf uit te voeren, op voorwaarde dat het gewest betaalt. Indien we later eigenaar zouden worden van de straat, zullen we mogelijk bekijken of en hoe we de hoeveelheid zwaar verkeer er kunnen aanpakken."





Bij het Agentschap Wegen en Verkeer kon men gisteren niet reageren.