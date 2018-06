'Trappen en tappen' valt in de smaak 11 juni 2018

Na een succesvolle bieravond vorig jaar organiseerden de Zemstse Bierbrouwers en de gemeente gisteren een eerste 'Trappen en tappen degustatietocht' door heel Zemst. Tijdens een gezinsvriendelijke bewegwijzerde fietstocht over 30 kilometer kon je plaatselijk gerstenat degusteren. Het concept sloeg aan, want 106 geïnteresseerden hadden zich op voorhand al ingeschreven. De deelnemers maakten kennis met vier lokale bieren: Veller, Minnares, Luvanium en Pee Ikske. Ook voor niet-bierliefhebbers was er voldoende plezier te beleven met volksspelen en andere animatie. (DBS)