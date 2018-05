"Stroompannes mogen geen excuus zijn" AULA'S CREMATORIUM TOCH NIET AANGESLOTEN OP NOODGENERATOR ROBBY DIERICKX

18 mei 2018

02u53 0 Zemst Na de stroompanne vorige maand in crematorium Daelhof - waardoor vier uitvaartplechtigheden verstoord werden - blijkt dat de aula's tóch niet aangesloten zijn op de noodgenerator. Directeur Bert Carleer wil snel een oplossing, maar het is de raad van bestuur die beslist of het de investering wil doen.

Het was schrikken voor vier families die midden april in crematorium Daelhof in Eppegem afscheid namen van een van hun geliefden. Door een stroompanne in de Erasmuslaan was er plots geen muziek meer te horen, konden er geen foto's geprojecteerd worden, was er geen verlichting en vielen de microfoons uit. Eén plechtigheid werd zelfs naar buiten verplaatst. Ook de koffietafels verliepen niet zoals gewenst.





Bert Carleer, die sinds september 2017 directeur in het crematorium is, liet weten dat de noodgenerator niet naar behoren werkte en dat onderzocht zou worden waar het fout liep. Een kleine maand later blijkt dat het helemaal niet onlogisch was dat er geen verlichting, geluid en beeld was in de aula's. De afscheidsruimten zijn simpelweg niet aangesloten op de noodgenerator.





"Bij de bouw van het crematorium werd vijf jaar geleden blijkbaar beslist om alleen de ovens, de koelcellen en de gangen op de noodgenerator aan te sluiten", zegt Bert Carleer. "Die beslissing kwam er om budgettaire redenen. Ook de aula's op de noodgenerator aansluiten, zou de kostprijs fors de hoogte ingejaagd hebben. Omdat men verwachtte dat er niet al te veel pannes zouden zijn, werd beslist om de aula's niet van noodstroom te voorzien. Persoonlijk vind ik dat een verkeerde keuze. We hebben in minder dan drie jaar tijd twee stroompannes gehad en dat wens je geen enkele familie toe."





Offerte

De directeur heeft daarom een elektriciteitsfirma ingeschakeld om na te gaan hoeveel het zou kosten om alsnog de nodige kabels te trekken zodat ook de aula's op de noodgenerator aangesloten kunnen worden. "Zodra we die prijs hebben, leg ik het dossier voor aan de raad van bestuur. Die moet beslissen of het de investering wil maken. Ik zal er alleszins voor pleiten om het wel te doen."





Intussen hebben de vier betrokken families een compensatie gekregen. "Niet alleen hebben we de factuur voor de afscheidsplechtigheid kwijtgescholden, ook bieden we hen een kosteloze herdenkingsdienst aan", vertelt de directeur nog. "Tot slot kregen ook enkele begrafenisondernemers een compensatie, omdat ze hun werk ondanks de stroomonderbreking voortreffelijk bleven doen." Daarnaast diende Bert Carleer een klacht in tegen Eandis, omdat de anderhalf uur durende stroompanne op 21 april veroorzaakt werd door een onderhoudsfirma die een elektriciteitsleiding geraakt had.