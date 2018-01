"Rechtstreeks in oven kijken kan niet meer" CREMATORIUM GAAT NA INCIDENT EXTRA WAARSCHUWEN TIJDENS RONDLEIDINGEN DIMITRI BERLANGER

20 januari 2018

02u37 0 Zemst "We gaan extra waarschuwen en erop toezien dat leerlingen op geen enkel moment rechtstreeks in een oven kunnen kijken." Havicrem-directeur Bert Carleer laat na de heisa van afgelopen week weten dat de rondleidingen voor scholen in het crematorium verdergezet worden. Tegelijk geeft hij impliciet toe dat het kijkje achter de schermen van middelbare school Virgo+ iets te ver was gegaan. Een aantal leerlingen schrok zich een hoedje toen ze naar eigen zeggen een brandend lichaam in de openstaande verbrandingsoven zagen liggen. "Een gebrek aan respect", klonk het verbolgen.

De intussen veelbesproken rondleiding in kwestie vond eind november plaats en paste in het kader van het laatste jaar 'verzorging' van het Vilvoordse Virgo+. Daar was ook Lotte (18) Van den Block bij. "De leerlingen werden meegenomen naar de ovenkamer", vertelde haar vader eerder deze week in onze krant. "Maar de oven stond open en er lag zelfs een lichaam in. Vervolgens werd er ook nog eens gekoterd in het lijk om het helemaal tot stof te laten vergaan. Ik vind dit ongehoord. Het werd alleen maar pijnlijker als je weet dat de mama van mijn dochter die week net twee jaar overleden was."





"We zagen wel degelijk een lijk liggen bij onze rondleiding", bevestigde Lotte intussen zelf nog eens. "Geen kist, een skelet. Dit is zeer onrespectvol tegenover de persoon zelf en de familie." Niet alleen Lotte reageerde overigens emotioneel. "Er zijn nog leerlingen weggelopen in tranen."





"Hoort bij studie"

Directeur Johan Van Engelant van Virgo+ hield zich op de vlakte. "Ze werden gewaarschuwd over wat ze zouden zien. Ze kiezen voor thuis- en ouderenzorg in hun jaar. Dan is het normaal dat je al eens geconfronteerd wordt met een overledene. Dus dat valt perfect binnen hun studiegebied."





Ook hierover was Lotte formeel. "Dus het hoort bij de studierichting om een skelet te zien branden? Het hoort er misschien bij dat we net gestorven mensen wassen, maar dit zeker niet..."





Volgens Havicrem-directeur Bert Carleer werd er tot drie keer toe gewaarschuwd. "Maar zelfs als de oven opengaat is het sowieso niet mogelijk om daar enige 'vorm', laat staan een lichaam in te herkennen", luidde zijn reactie. "Er is ook nooit ofte nimmer een 'invoer' in de oven als er zo'n rondleiding bezig is. Een openstaande oven met een gloed is het enige wat ze hoogstens kunnen zien. Dus zeker geen lichaam dat in vuur en vlam staat, hoogstens een smeulend hoopje."





Het verhaal zorgde in menige huiskamer voor deining. "Je gaat toch ook niet in een kist of een graf kijken bij een begrafenis?", was een veelgehoord commentaar de voorbije dagen.





Een paar dagen later lijkt ook in het crematorium zelf het besef gegroeid dat een en ander beter anders wordt aangepakt. "Wij blijven graag rondleidingen organiseren voor de scholen die hierom verzoeken", benadrukt directeur Carleer.





"Ook Virgo+ uit Vilvoorde blijft welkom. Een rondleiding voor en - vooral ook - achter de schermen van een crematorium sluit aan bij verschillende opleidingen. Het laat ons toe veel misverstanden over het crematieproces te ontkrachten."





Accent op ethiek

Toch gaat de directie beter communiceren met de scholen en de leerlingen. "We zullen extra waarschuwen wanneer de technische ruimte waar de ovens staan, wordt bezocht en erop toezien dat leerlingen op geen enkel ogenblik rechtstreeks in een oven kunnen kijken. Tijdens toekomstige rondleidingen komt het accent nog meer te liggen op de ethiek die wij als crematorium dagdagelijks hanteren en het grote belang dat we hechten aan waarden zoals respect, sereniteit en medeleven."





