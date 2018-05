"Opgelucht, ook al is het voor Sofie te laat" OUDERS ZIEN DODELIJK KRUISPUNT NA TWEE JAAR VEILIGER WORDEN ROBBY DIERICKX

19 mei 2018

02u27 0 Zemst Met een nieuwe instelling van de verkeerslichten heeft het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Damstraat veiliger gemaakt. Op die plaats kwam twee jaar geleden nog de 12-jarige Sofie De Ridder om het leven. "Voor onze dochter komt het te laat, maar we zijn wel opgelucht met deze ingreep", reageren haar ouders.

Op 29 juni zal het twee jaar geleden zijn dat de toen 12-jarige Sofie De Ridder voor de ogen van haar drie jaar oudere zus onder een vrachtwagen terechtkwam. Een tragisch ongeval dat gebeurde op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Damstraat in Eppegem, toen de zussen op weg waren naar school in Mechelen. Sofie overleefde het ongeval niet.





Na de tragedie stond al snel de veiligheid op het kruispunt ter discussie. Zo vroeg onder meer oppositiepartij Vlam Zemst een aanpassing van de verkeerslichten. De gemeente benadrukte destijds dat een lijst met zwarte punten opgesteld werd en dat ook het bewuste kruispunt daar deel van uitmaakte. Ook het schepencollege wilde een aanpassing van de verkeerslichten en drong hier op aan bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).





Drukknop

Die aanpassing werd nu gisteren doorgevoerd. "Voortaan zullen fietsers alleen kunnen oversteken wanneer de lichten voor de automobilisten op rood staan", zegt AWV-woordvoerder Anton De Coster. "Op die manier worden dodehoekongevallen uitgesloten. Bovendien komt er een drukknop voor de fietsers."





Ann Segers, de mama van Sofie, is blij met de ingreep. "Voor mijn dochter mag het allemaal dan wel te laat komen, maar toch mogen we opgelucht ademhalen nu dergelijke drama's voortaan vermeden worden", klinkt het. "Eigenlijk zou men dit systeem op alle kruispunten moeten invoeren. Al mogen we niet vergeten dat indien de vrachtwagenbestuurder destijds beter opgelet had, dit ongeval nooit gebeurd was."





Leven verwoest

Bijna twee jaar later heeft het gezin van Sofie haar dood nog steeds niet verwerkt. "Ons leven zal voor altijd anders zijn", zegt Ann. "We blijven voor eeuwig een kindje missen. Ook het leven van onze andere dochter, die alles zag gebeuren, is helemaal verwoest. Zij kan haar tienerjaren niet beleven zoals dat zou moeten."





Oppositielid Greta Lauwers (Vlam) is ook tevreden met de aanpassing. "Alleen jammer dat het bijna twee jaar moest duren", zegt ze. "Maar als oppositiepartij mogen we fier zijn op het feit dat we er mee voor gezorgd hebben dat het kruispunt een pak veiliger geworden is." En tot slot reageert ook de gemeente opgelucht. "We hebben er bij het AWV op aangedrongen om het kruispunt conflictvrij te maken via een simpele ingreep", zegt schepen Veerle Geerinckx (N-VA). "Dat hier nu gevolg aan gegeven werd, stemt ons gelukkig."