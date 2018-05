"Nog korter op de bal spelen met zwerfkatten" 25 mei 2018

03u06 0 Zemst Er is een vernieuwd zwerfkattenbeleid op til in Zemst. Vanaf 1 januari 2019 zal het dierenasiel in Eppegem de taak overnemen van de milieudienst als er een probleem wordt gesignaleerd. De gemeente bekijkt ook of er met de hulp van vrijwilligers en buurtbewoners nog korter op de bal gespeeld kan worden.

Katteneigenaars in Vlaanderen zijn sinds april verplicht hun dier te laten steriliseren of castreren voor het vijf maand oud is. Zemst wil nog een stapje verder gaan. "Momenteel neemt de Milieudienst het voortouw als een zwerfkattenprobleem wordt gesignaleerd", zegt schepen van Dierenwelzijn Piet Van Grunderbeek (N-VA). "De katjes worden gevangen, door een dierenarts gecontroleerd, gesteriliseerd en weer uitgezet. Dat gebeurt in samenwerking met Vetas, een vzw die zich inzet voor de belangen van dieren. Vanaf 1 januari 2019 zal het dierenasiel in Eppegem deze taak overnemen."





Nieuw is dat de gemeente ook overweegt om de hulp van vrijwilligers en buurtbewoners in te schakelen. "We gaan per buurt bekijken wie zich wil engageren in welke wijk om de populaties in het oog te houden en van beschutting en voedsel te voorzien. De stap zetten om de politie te contacteren, is namelijk voor sommige mensen nog te groot. We hopen om zo preventief te werken en dierenleed te voorkomen." (DBS)