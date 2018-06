"Kindjes met beperking zijn welkom!" ONTHAALOUDERS BUNDELEN KRACHTEN WEGENS TE LANGE WACHTLIJST ROBBY DIERICKX

12 juni 2018

02u41 0 Zemst Al zeker zeven onthaalouders uit Zemst starten met de opvang van kindjes met een beperking. Dat doen ze omdat Villa Clementina, het kinderdagverblijf in Eppegem dat kindjes met en zonder beperking opvangt, met een lange wachtlijst zit. "Maar élk kind heeft recht op opvang."

"We mogen wel zeggen dat we pionier zijn!" En of OCMW-voorzitster Kristel Van Praet (CD&V) trots is op het feit dat zeven onthaalouders met het idee kwamen om met inclusieve kinderopvang te starten. Concreet zullen ze voortaan ook kindjes met een beperking opvangen. "En die nood is hoog", meent Van Praet. "Zeker bij onthaalouders, waar het aantal kindjes vrij beperkt is, krijgen ze extra aandacht. Bovendien is het ook voor de kinderen met een beperking belangrijk dat ze kunnen opgroeien tussen leeftijdsgenootjes zonder beperking. Daarom steunt het OCMW dit initiatief."





Stage volgen

Lena Da Silva uit Eppegem is één van de onthaalmoeders die zich opgaf om kinderen met een beperking op te vangen. "Volgende week mag ik het eerste kindje verwelkomen", klinkt het ietwat nerveus. "Ja, ik ben wel benieuwd hoe dit zal verlopen. Maar ondertussen ben ik al naar een infoavond in Villa Clementina geweest. Daar hebben ze me uitgelegd hoe ze te werk gaan. Binnenkort ga ik er zelfs een halve dag stage volgen, want de opvoeding van een kindje met een beperking is toch wat anders dan die van een kindje zonder beperking."





Lena vindt het ook maar vanzelfsprekend dat ze in het project gestapt is. "Heel vaak hebben kinderen met een beperking geen opvangmogelijkheden", weet ze. "Met Villa Clementina beschikt onze gemeente over een fantastisch initiatief, maar daar kampen ze nu al met een lange wachtlijst. Daardoor vinden ouders van kindjes met een beperking vaak geen opvang, of moeten ze er heel wat kilometers voor omrijden. Daar bieden wij nu een oplossing voor. We vinden immers dat elk kind het recht heeft om opgevangen te worden."





Iedereen aan boord krijgen

In eerste instantie stappen zeven onthaalouders in het project, maar het OCMW hoopt dat ze op termijn allemaal - in Zemst zijn het er 24 - voor inclusieve kinderopvang kiezen. Rina Mathijs van 't Kinderhuisje in Weerde is alvast bereid om kinderen met een beperking op te vangen. "Zodra ik een plaatsje vrij heb, wil ik zeker mee in dit project stappen", vertelt ze. "Ondertussen zijn werknemers van Villa Clementina hier al op gesprek geweest om uitleg over hun werking te geven. Het is een mooi initiatief dat zeker mijn steun krijgt."





Sinds begin dit jaar worden al vijf kindjes met extra zorgen opgevangen door onthaalouders in groot-Zemst.