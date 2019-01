“Kan er eindelijk werk gemaakt worden van fietsbrug over E19?” Bruggenbouwers vragen nieuw schepencollege schot in de zaak te brengen Robby Dierickx

16 januari 2019

17u24 0 Zemst Zes jaar al vragen De Bruggenbouwers, vier inwoners van Weerde, de komst van een fietsbrug over de E19. Daarmee willen ze opnieuw een veilige verbinding tussen Hofstade en Weerde creëren. Via een aangetekende brief manen ze het nieuwe Zemstse schepencollege aan om er eindelijk werk van te maken, maar voor de gemeente is het geen topprioriteit wegens te duur.

Vóór de jaren 70 was het voor wandelaars en fietsers gemakkelijk om via een trage weg van de Galgenberg in Weerde naar het Vriezenbroek in Hofstade te trekken, maar de aanleg van de E19 ‘kapte’ de veilige verbinding doormidden. Daardoor moet iedereen die te voet of met de fiets van de ene naar de andere wijk wil via de drukke Robert Schumanlaan of de Brusselsesteenweg. “En dus kiezen de meeste mensen voor de wagen”, weet Willem Minten. Hij richtte zes jaar geleden samen met Herman Lootens, Bart Vanpoucke en Luc Van Ingelgom de vzw De Bruggenbouwers op. Sindsdien ijveren ze voor een fiets- en voetgangersbrug over de E19.

“Behalve een studie is er de voorbije zes jaar evenwel niets gebeurd”, aldus een teleurgestelde Willem Minten. “Maar nu sp.a, Groen en VLAM - drie partijen die in hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober beweerden dat ze een veiligere fietsinfrastructuur willen – sinds de jaarwisseling samen met N-VA in de meerderheid zetelen, lijkt het ons het ideale moment om eindelijk werk te maken van die fiets- en voetgangersbrug. We hebben het nieuwe schepencollege daarom begin dit jaar een aangetekende brief gestuurd met de vraag wat de plannen met dit dossier zijn. In het verleden liet de gemeente het na om in te stappen op subsidietrajecten van de Vlaamse overheid voor dergelijke projecten, dus we hopen dat dit de komende jaren anders kan.”

Domein Sport Vlaanderen

Volgens Willem Minten is de brug over de E19 broodnodig. “Heel wat inwoners van Hofstade nemen de trein in Weerde en zouden graag met de fiets naar het station rijden, maar door gebrek aan een veilige verbinding kiezen ze al te vaak voor de wagen. Andersom zouden de Weerdenaars doodgraag met de fiets naar het domein Sport Vlaanderen in Hofstade trekken, maar ook zij worden tegengehouden door het ontbreken van de brug.”

Schepen van Trage Wegen en Mobiliteit Dirk Van Roey (N-VA) laat meteen weten dat de brug geen topprioriteit van het nieuwe schepencollege is. “Het is een moeilijk en duur dossier”, klinkt het. “De Vlaamse overheid subsidieert fietsprojecten om het woon-werkverkeer te bevorderen voor honderd procent, maar recreatieve fietsverbindingen – zoals de brug over de E19 – worden voor slechts dertig procent gesubsidieerd. In het verleden bleek dat de brug minstens 2 miljoen euro zou kosten, wat uiteraard een zware kost voor de gemeente is. We kiezen ervoor om eerst de fietssnelweg tussen Mechelen en Brussel verder af te werken en hebben daarnaast nog enkele andere zware dossiers. Ik denk bijvoorbeeld aan het zwembad in Hofstade. Maar dat betekent niet dat we het project van de fietsbrug helemaal afschieten, want het klopt dat het voor een veilige verbinding tussen Weerde en het domein in Hofstade en zelfs Planckendael zou zorgen. We zullen deze legislatuur zien wat mogelijk is.”