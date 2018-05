"Fier om atypische ballerina te zijn" VOLSLANKE LIESELOTTE (17) SNOERT CRITICASTERS MOND MET HOOFDROL ROBBY DIERICKX

11 mei 2018

02u34 1 Zemst Als volslanke ballerina moet ze al jaren opboksen tegen vooroordelen, maar nu snoert de 17-jarige Lieselotte Keuleers uit Weerde alle criticasters de mond. Volgende maand speelt ze de hoofdrol in de voorstelling van balletschool La Rose uit Mechelen.

Trainen, trainen en nog eens trainen: de komende weken trekt Lieselotte Keuleers minstens drie keer per week haar tutu en balletschoenen aan. Op zaterdag 2 juni danst ze de hoofdrol in een nieuwe voorstelling van balletschool La Rose in de Stadsschouwburg in Mechelen. Toen ze enkele maanden geleden te horen kreeg dat ze de hoofdrol kreeg, viel Lieselotte uit de lucht. "Ik vroeg mijn danslerares of ze er echt wel zeker van was dat ze me helemaal vooraan op het podium wilde zetten", aldus de 17-jarige ballerina.





Gevecht tegen vooroordelen

Die onzekerheid is het gevolg van een jarenlang gevecht tegen vooroordelen. Als volslanke jongedame is Lieselotte een nogal atypische ballerina. "De meeste danseressen zijn graatmager", weet de 17-jarige. "Ik besef dat ik wat uit de toon val. Dat wordt ook telkens bewezen als er nieuwe meisjes een les komen proberen. Je ziet ze zo denken van 'oei, wat doet die hier?'. Maar als ze me zien dansen, valt hun mond open. Ik voel me dan ook wat de 'breker van het stereotiepe'. Dat ik er als atypische ballerina sta, is iets waar ik terecht fier op mag zijn."





Eigen pakje kiezen

Dat Lieselotte het als molliger meisje maakt in de balletwereld, heeft ze naar eigen zeggen ook te danken aan balletschool La Rose. "In tegenstelling tot andere scholen heeft niemand me ooit gezegd dat ik moest afvallen. Ook moeten we hier geen standaard outfit dragen, maar mogen we zelf een pakje kiezen. Zo kies ik vaak voor een gesloten outfit, zodat je niet te veel bloot ziet. Dat geeft me een veel meer zekerheid op het podium."





Rolmodel

Nu Lieselotte met een hoofdrol mag pronken, wil ze ook een rolmodel zijn. "Ik hoop dat ouders die hun jonge dochter naar de balletles brengen, beseffen dat hun kindje niet moet afvallen om als ballerina te slagen. Ik ben het bewijs dat ook molligere meisjes op het podium kunnen staan."





En wat met de toekomst? "Volgend jaar start ik aan de hogeschool en zal het nog wat afwachten zijn of ik nog tijd zal hebben om mijn balletschoenen aan te trekken", zegt Lieselotte nog. "Maar de leerkracht heeft me wel al gevraagd om les te geven aan kleine kindjes. Dat is een hele eer, want uit dansschool La Rose zijn ondertussen al verschillende talenten gegroeid. Enkele balletdansers- en danseressen die hier ooit begonnen, breken nu potten bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen."