'Clown' maakt politie belachelijk 27 januari 2018

Een Leuvense dertiger riskeert vijf maanden cel voor smaad en weerspannigheid. De man maakte het afgelopen zomer wel heel bont op Soirée Tropical in Eppegem. Nochtans viel hij aanvankelijk op in positieve zin. Hij kwam tussen toen twee mensen begonnen te vechten. Maar toen de politie opdaagde, werd hij plots zelf agressief. Tot groot jolijt van de omstaanders begon hij de agenten uit te schelden en ontspon er zich zelfs een soort kat-en-muis-spelletje. "Als een clown maakte hij veel show", aldus het parket. "Daarom vervolgden we hem voor smaad." De man, die onder invloed van drank en drugs was, kon uiteindelijk opgepakt worden. Pas een dag later kon hij verhoord worden. "Ik heb een innerlijk moreel kompas", klonk het. "Daarom kwam ik tussen bij dat gevecht. De rest was allemaal maar om te lachen."





"Dat kompas was die avond dan toch het noorden kwijt", besloot het parket. Uitspraak op 1 maart.





