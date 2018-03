'Boekstart' voor baby's en peuters 28 maart 2018

De bibliotheek en het consultatiebureau van Kind en Gezin nemen deel aan het project Boekstart. Daarmee willen ze kinderen van 0 tot 2,5 jaar oud in contact brengen met boeken.





Vanaf 1 mei ontvangen ouders die zich in het bureau van Kind en Gezin aanbieden met een kindje van zes maanden een gratis babypakketje. Daarin zit een kleine collectie knisper- en badboekjes. Kindjes die vijftien maanden oud worden, krijgen in de bibliotheek een peuterpakket. Ook daarin zitten verschillende boeken. In de bib zal ook een speciaal hoekje ingericht worden voor baby's en peuters.





Om de doelgroep van de kleintjes en hun ouders kennis te laten maken met die nieuwigheden wordt op 3 juni een 'Boekenpretdag' in de Zemstse bibliotheek georganiseerd. Er staan ook onder meer knutselsessies, poppenkast, een huifkarrentocht en een fotomoment op het programma. Met dit initiatief wil de gemeente ouders en kinderen sneller in contact brengen met de bib en boeken. (RDK)