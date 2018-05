"1.000 kilometer voor mama en zus" BEN ALEXANDRE (61) FIETST IN Z'N EENTJE EVENEMENT VOOR KOTK UIT ROBBY DIERICKX

15 mei 2018

02u49 0 Zemst De meeste deelnemers van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker namen vorig weekend 125 kilometer voor hun rekening, maar Ben Alexandre (61) fietste het volledige traject in zijn eentje.

Met loodzware benen en her en der wat pijntjes: zo verscheen de 61-jarige Ben Alexandre gisteren op zijn werk. Hij was nog volop aan het bekomen van het loodzware Hemelvaartweekend. Van donderdag tot zondag haspelde de Eppegemnaar 1.000 kilometer met zijn fiets af. Samen met honderden anderen nam Ben deel aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. In tegenstelling tot nagenoeg alle andere deelnemers, die in een beurtrol die 1.000 kilometer maalden, reed de Eppegemnaar het volledige traject op eigen houtje. "Het was bijzonder zwaar", blikt hij nog even terug. "Maar eigenlijk heb ik vooral de eerste dag heel hard afgezien. Die eerste 250 kilometer heb ik op wilskracht overleefd. De drie volgende dagen ging het vlotter."





10 uur fietsen

In totaal zat de 61-jarige Ben Alexandre vier dagen lang telkens tien uur op de fiets. "Niet alleen het fietsen was zwaar, ook alles er rond begon door te wegen. Zo moest ik telkens om 5.45 uur opstaan om rond 7.30 aan de start in Mechelen te kunnen verschijnen. 's Avonds was ik pas rond 21 uur thuis. Na een maaltijd kroop ik mijn bed in om de volgende dag opnieuw 'fris' aan de start te kunnen staan. Daardoor waren het lange, vermoeiende dagen."





Moeder én zus kwijt

Maar de Eppegemnaar had een goede reden om zich elke dag zo uit te putten. Hij verloor jaren geleden immers zijn moeder en onlangs ook zijn zus aan kanker. Ze werden beiden amper vijftig jaar oud. "Met mijn deelname wil ik Kom op tegen Kanker steunen", aldus nog Ben. "Ik neem intussen al een paar jaar deel aan het evenement, maar het is pas de tweede keer dat ik op eigen houtje 1.000 kilometer afleg. De steun die je onderweg krijgt, doet wonderen. Zo waren er zelfs mensen met kanker die me schouderklopjes gaven. Hun aanmoedigingen bezorgden me kippenvel."





Volgende keer in team

"Of ik volgend jaar nogmaals voor de 1.000 kilometer ga? Twee keer is voldoende. Mijn vrouw kan me niet langer vier dagen missen (lacht). Neen, ik wil volgend jaar opnieuw in groep deelnemen. We zijn jaarlijks namelijk met een viertal groepjes bestaande uit collega's en inwoners van Eppegem. De voorbije jaren moesten we telkens deelnemers weigeren omdat we volzet waren. Als ik de koek in de toekomst gelijk verdeel, dan kunnen er meer mensen deelnemen en kan ik het wat rustiger aan doen. Ik spring dus zeker nog op de fiets voor Kom op tegen Kanker, maar niet meer voor de volledige 1.000 kilometer."