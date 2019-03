Zwerfvuilactie bewijst: “Systeem van propere pioniers werkt” Geslaagde start voor ‘war on trash’ Kristof Vereecke

31 maart 2019

13u41 0 Zelzate De oproep ‘Make Zelzate clean again’ viel niet in dovemansoren. Meer dan 50 vrijwilligers tekenden present op de jaarlijkse zwerfvuilactie van de gemeentelijke milieuraad.

Schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA) kondigde vorige week zijn eigen ‘war on trash’ aan. Via een aantal doelgerichte acties wil hij het Zelzaatse straatbeeld in de toekomst properder krijgen. Eén van die wapens zijn de propere pioniers, vrijwilligers die op regelmatige basis hun buurt proper houden. “Als deze zwerfvuilactie ons één ding leert, is dat het systeem van de propere pioniers werkt. Je ziet duidelijk het verschil tussen buurten waar een propere pionier actief is en waar niet. We moeten daar met andere woorden blijven op inzetten. Op dat vlak is het fijn om zien dat we deze ochtend met meer dan 50 waren. Een absoluut record. “

Eerste stap

Twee onder hen registreerden zich trouwens meteen als propere pionier.” Ook burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en schepenen Isabel Dellaert (sp.a) en Geert Asman (PVDA) staken mee de handen uit de mouwen. “Een proper Zelzate is een zaak van ons allemaal. Op dat vlak ben ik onze milieuraad en zijn voorzitter Urbain Van Heyghen heel erkentelijk voor het organiseren van dit soort acties. De strijd is nog niet gewonnen, maar deze actie is alvast een eerste stap in de goede richting.”