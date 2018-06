Zeven 'Klein Ruslandjes' vervangen sociale woonwijk 30 juni 2018

Gisteren kregen de bewoners van Klein Rusland in Zelzate persoonlijk van Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers te horen dat er geen toekomst meer is voor hun wijk. Binnen dit en tien jaar moeten de bewoners van de 160 huizen in de sociale woonwijk een nieuwe thuis hebben op een andere locatie in Zelzate. De Vlaamse regering ziet in totaal 7 'mini Klein Ruslandjes' en trekt daar 53 miljoen euro voor uit. Daarbij kijkt de gouverneur naar het Kasantjeplein, de Charles Andriesstraat, de Slachthuisstraat/Rene Vermandelstraat, de Denderdreve, Endeken en de Krekelmuyter. Volgens Briers gaat het wel nog niet om definitieve pistes.





Op woensdag 4 juli organiseert de provinciegouverneur een eerste informatiemarkt in het buurtcentrum van Klein Rusland. "Alles zal gebeuren in overleg met de bewoners van Klein-Rusland en de omwonenden van de nieuwe locaties. We willen koste wat kost een tweede Doel vermijden." (KVZ)