Zesdejaars schrijven boek 30 april 2018

Met 'Er is geen boek (over Zelzate)' hebben achttien leerlingen van het zesde jaar ASO van de gemeenschapsschool een eigen boek uit. Het boek, geschreven onder leiding van beeldend kunstenaar Emilie Lauwers, is het resultaat van tien weken schrijven en fotograferen over en in hun eigen gemeente. "De perceptie over Zelzate van deze 18 leerlingen is de rode draad in dit boek", zegt Emilie Lauwers. De groep trok vooral naar plaatsen die belangrijk zijn in hun leven zoals café Napoleon, het busplein en de uitgebrande speelgoedwinkel Toys. Daarnaast bundelt het boek ook interviews met bekende Zelzatenaren als Jens Dolleslaegers en Marina Wally. "Het is een staalkaart van een interessante gemeente geworden." 'Er is geen boek (over Zelzate)' kost 15 euro en is te verkrijgen via de school (KVZ)