Zes maand werken aan Walderdonk en Meersstraat 01 februari 2018

02u50 0 Zelzate De inwoners langs de Walderdonk en de Meersstraat in Wachtebeke maken zich op voor zes maand wegenwerken. Ook wie van het Ocas-kruispunt in Zelzate via Wachtebeke naar Zaffelare wil, moet vanaf maart rekening houden met hinder.

De werken kaderen in de eigenlijke vernieuwing van de volledige N449 tussen Zelzate en Zaffelare. Zo krijgt de volledige N449 een nieuw wegdek, inclusief gescheiden dubbelfietspad en voetpaden. "Zover is het echter nog lang niet", zegt Wachtebeeks schepen van Openbare Werken Rudy Van Vlaender (Anders). "Eerst moeten de nutsmaatschappijen nog hun voorbereidingen doen. Zo worden alle glasvezelcementbuizen vervangen en komen er nieuwe huisaansluitingen voor de waterleiding.





Ondergronds

Ook Eandis is van plan het verlichtingsnet er ondergronds aan te brengen. Alles samen zullen die voorbereidende werken een zestal maand duren. Er wordt zowel in de Meersstraat als de Walderdonk gewerkt. Om de hinder te beperken wordt in werfzones van driehonderd meter gewerkt waar kruislings verkeer zal geregeld worden via tijdelijke verkeerslichten." De eigenlijke werken staan ten vroegste eind 2018 op de agenda.





Infovergadering

"Op voorwaarde dat we tegen dan een aannemer vinden die in de winter wil starten", weet Van Vlaender. "Sowieso komt er nog een tweede infovergadering voor alle omwonenden eenmaal er een aannemer aangesteld is voor de werken." Op het grondgebied van Lochristi wordt nog niet gestart met werken.





(KVZ)