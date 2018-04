Zelzatetunnel versperd 26 april 2018

De Zelzatetunnel is gisterennamiddag ruim anderhalf uur versperd geweest na een ongeval in de richting van Knokke. Twee wagens botsten rond 16.40 uur op de linkerrijstrook. Dat ongeval veroorzaakte heel wat hinder. Zo stond het verkeer zo goed als volledig stil vanaf Moerbeke-Waas, goed voor 45 minuten extra reistijd. Ook op de John Kennedylaan ging het van net voorbij het kruispunt in Sint-Kruis-Winkel traag, waardoor je daar ook 25 minuten verloor. Rond 18.10 uur waren beide auto's getakeld. (JEW)