Zelzatenaren krijgen dan toch nieuwjaarsreceptie t Klooster is op 24 januari the place to be Kristof Vereecke

18 december 2018

13u11 0 Zelzate Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) drukte gisteren de geruchten dat er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie zou zijn voor de inwoners van Zelzate de kop in.

“Op 24 januari verwachten we alle burgers van Zelzate van 17 tot 19 uur in cultuurhuis ’t Klooster voor onze traditionele receptie met gratis drank en hapjes. Zolang ik burgemeester ben zullen de inwoners kunnen klinken op het nieuwe jaar. Ik blijf mijn verantwoordelijkheid nemen”, verduidelijkte hij gisteren verwijzend naar de kritiek dat de huidige coalitie al aan het uitbollen zou zijn. Bruggeman verwacht zelfs dat hij op 24 januari nog steeds burgemeester is van de kanaalgemeente. Zo eist hij een hertelling van de verkiezingsuitslagen. Op 21 december wordt daarover een uitspraak verwacht.

