Zelzatebrug wordt week lang opgelapt 25 mei 2018

02u48 0 Zelzate De renovatiewerken aan de Zelzatebrug starten op zaterdagochtend. Het erbarmelijke wegdek krijgt een nieuwe laag en ook de hydraulische cilinders worden vervangen.

Door de werken is er heel wat verkeershinder. Het wegdek van de brug is al jaren een lappendeken. Daarnaast weigerde de brug de afgelopen maanden meerdere keren dienst. Omdat een definitieve renovatie op zich laat wachten, besliste het departement Openbare Werken en Mobiliteit en de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) tijdelijke oplapwerken uit te voeren. Zo zal een nieuwe slijtlaag aangebracht worden. Omdat de brug grotendeels onbereikbaar is voor het verkeer, werd meteen ook beslist de hydraulische pompen te herstellen. De werken zorgen voor een pak hinder.





Alternatieve busroutes

"Enkel voetgangers en fietsers kunnen de brug nog gebruiken. Het wegverkeer rijdt via de omleiding door de Zelzatetunnel en ADR-transport volgt de route via Sas-van-Gent", klinkt het bij AMT. "Komende maandag en dinsdagnacht wordt ook gewerkt aan de hydraulische pompen. Omdat die nachten de brug gedeeltelijk zal open staan, is de brug ook voor fietsers en voetgangers niet toegankelijk tussen 23.30 en 3.30 uur. Ook het scheepvaartverkeer zal gedurende de periode gestremd verlopen. De bussen van De Lijn rijden via een alternatieve regeling."





In Zelzate zien ze de werken met gemengde gevoelens tegemoet. "De brug moest hersteld, maar we hadden liever een grondige renovatie gehad", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD).





(KVZ)