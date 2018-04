Zelzatebrug weigert opnieuw dienst 18 april 2018

De Zelzatebrug, die Zelzate-Oost met West verbindt, weigerde gisterenvoormiddag door een technisch defect opnieuw even dienst. Het verkeer moest er tijdelijk omrijden via de N49/E34 en de tunnel of de brug van Sas van Gent. Tot grote ergernis van heel wat Zelzatenaren. Voetgangers en fietsers moesten een pak meer kilometers stappen en rijden. Het technisch defect was gelukkig snel opgelost. Nog niet zolang geleden weigerde de brug voor langere tijd dienst wegens een mechanisch probleem. In mei plant de Afdeling Maritieme Toegangen grote werken aan de brug. Zo wordt het wegdek opgelapt en worden de cilinders van de brug vervangen. Die werken starten op 26 mei en zullen de nodige hinder veroorzaken bij zowel weg- als scheepvaartverkeer. (KVZ)