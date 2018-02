Zelzatebrug open? Even gsm checken 24 februari 2018

Jaan en Kaan Colman hebben met hun internetbedrijf 'Jaan Internet Solutions' een app ontwikkeld die je via je smartphone live op de hoogte houdt of Zelzatebrug open staat of niet. Ook een defect wordt gemeld. "Er gaat geen dag voorbij zonder dat je een kwartier of meer verliest door aan te schuiven voor de brug", zegt Jaan Colman. "De tijd dat één van je werknemers voor de brug staat, verlies je aan arbeidsduur en daar is geen enkel bedrijf bij gebaat. Dankzij een akkoord met Vlaanderen beschikken we over de livedata van de brug. Via onze 'Zelzatebrug live-app' worden mensen in real time via meldingen op de hoogte gehouden van de status van de brug."





Ook een defect aan de brug, zoals gisterenochtend, wordt gemeld via de app. "Gebruikers kunnen ook instellen wanneer ze verwittigd willen worden dat de brug al dan niet openstaat."





De 'Zelzatebrug Live-app' is gratis te downloaden zowel voor Android als iPhone. (KVZ)