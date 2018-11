Zelzate zoekt vrijwilligers voor ‘Zorgbib aan Huis’ (m/v) “Zorgbib is meer dan boekendienst aan huis” Redactie

07 november 2018

21u54 0 Zelzate De bib en het Rode Kruis starten binnenkort met een Zorgbib in Zelzate. Via de nieuwe Zorgbib kunnen mensen die zelf niet meer naar de bib geraken toch nog genieten van hun favoriete boek, cd of dvd.

“Onze zorgbib wil meer zijn dan een gewone boekendienst aan huis”, zegt bibliothecaris Steven Tanghe. “Naast het uitlenen van boeken, cd’s en dvd’s maken onze vrijwilligers vooral tijd voor een kort bezoek, een gesprekje of een ontspannende activiteit. Het sociaal contact is minstens even belangrijk dat het boek of de cd.”

Om het initiatief succesvol te kunnen lanceren is de Zelzaatse bib nu op zoek naar vrijwilligers. Die kunnen zich opgeven bij de bib of het plaatselijke Rode Kruis. Ook dienstencentrum ‘De Kastanje’ is bovendien nog op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.

Voor meer info neem je contact op via 09/342 38 30, bibliotheek@zelzate.be of secretaris@zelzate.rodekruis.be.