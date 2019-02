Zelzate zoekt jeugdopbouwwerker Kristof Vereecke

15 februari 2019

15u37 0 Zelzate Zelzate moet op zoek naar een nieuwe jeugdopbouwwerker. De huidige jeugdopbouwwerkster Bo Maes werkte vrijdag haar laatste dag af.

“Bedankt allemaal voor de fijne momenten”, laat ze weten via Facebook. De sollicitatieprocedure voor de nieuwe jeugdopbouwwerker loopt en zal tegen eind februari worden afgerond. Je kan nog solliciteren tot 24 februari. Als jeugdopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een kwetsbare positie te versterken en die jongeren in dat proces te betrekken. Je vertrekt hierbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf. De volledige vacature is te raadplegen via www.uitdemarge.be.