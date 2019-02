Zelzate wil belasting op drijfkracht behouden “Belangrijke bron van inkomsten” Kristof Vereecke

12 februari 2019

17u31 0 Zelzate Zelzate handhaaft zijn belasting op drijfkracht. Dat zegt schepen van Financiën Geert Asman (PVDA) naar aanleiding van een oproep van Unizo om de belasting te schrappen.

Ronse was de eerste gemeente die de belasting schrapte. Ondernemersorganisatie Unizo roept nu ook andere Oost-Vlaamse steden en gemeenten op om het voorbeeld van Ronse te volgen. In het Meetjesland blijken enkel Zelzate en Evergem de belasting te heffen. In Zelzate lijken ze alvast niet van plan daar verandering in te brengen. “De taks levert ons jaarlijks tussen de 800.000 en 1.000.000 euro op. Het is een belangrijke bron van inkomsten. Onze huidige financiële situatie is niet van die aard dat we dat soort bedragen zomaar kunnen missen”, zegt schepen van Financiën Geert Asman (PVDA). Ook Evergem liet al weten niet van plan te zijn de belasting te schrappen.