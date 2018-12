Zelzate stelt vuurwerkverbod in tussen Kerst en Nieuw Wie het toch waagt riskeert boetes tot 250 euro per pijl Kristof Vereecke

05 december 2018

16u12 0 Zelzate Zelzatenaren die vuurwerk willen afsteken tussen Kerst en Nieuw zullen dat buiten de gemeentegrenzen moeten doen. Het schepencollege stelde er gisteren een algemeen vuurwerk verbod in. Vorig jaar regende het volgens huidig burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) klachten tijdens de feestenperiode.

Als grensgemeente heeft Zelzate een echte vuurwerktraditie. Nederlanders stonden vroeger in de rij bij de plaatselijke vuurwerkhandelaars om goedkoper Belgisch vuurwerk in te slaan. In 2013 kwam de kanaalgemeente negatief in het daglicht toen bij een lokale speelgoedhandelaar 757 kilogram illegaal vuurwerk werd aangetroffen. Toen die zelfde speelgoedzaak in 2016 afbrandde, werd er even gevreesd dat er nog illegaal vuurwerk aanwezig was in de zaak, maar achteraf bleek het om zogenaamde ‘dummies’ te gaan. Sindsdien heerst er een ander beleid rond vuurwerk in Zelzate. Vorig jaar mocht tijdens de feestenperiode enkel vuurwerk afgestoken worden een uur voor en een uur na middernacht op oudejaarsavond. Dit jaar gaat de gemeente zelfs nog een stap verder, zo geldt er een algemeen vuurwerkverbod. “De goede moeten het met de slechte bekopen”, verantwoordde burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) de maatregel. “Vorig jaar hebben we een gedoogbeleid gevoerd, maar regende het tijdens de feestenperiode klachten. Het probleem is dat niemand zich aan de regels hield. Er is evenveel vuurwerk afgestoken als voorgaande jaren en daar is echt niet iedereen gelukkig mee. Vooral dierenliefhebbers zien al dat vuurwerk niet zitten. Bovendien is vuurwerk afsteken ook gevaarlijk. Als gemeente willen we een signaal geven.”

Boetes

Wie toch vuurwerk afsteekt tijdens de eindejaarsperiode mag zich aan een fikse boete verwachten. Bruggeman geeft de politiediensten alvast opdracht extra te controleren tijdens de eindejaarsperiode en indien nodig te verbaliseren. Vuurwerk valt in Zelzate onder het reglement van de gemeentelijke administratieve sancties. Boetes lopen op tot 250 euro per vuurpijl. Ook wensballonnen vallen onder hetzelfde reglement. Wie het toch niet kan laten, kan volgens het reglement wel een aanvraag doen bij het gemeentebestuur. Technisch gezien moeten alle aanvragen een maand op voorhand binnen zijn. Te laat dus om nog op tijd te zijn voor oudejaarsnacht. Geen vuurwerk dit jaar dus in Zelzate.