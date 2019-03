Zelzate start ‘war on trash’ met nieuwe campagne: ‘Make Zelzate clean again’ Steven De Vuyst (PVDA) wil strijd tegen zwerfvuil opvoeren Kristof Vereecke

28 maart 2019

09u59 0 Zelzate Komende zaterdag organiseert Zelzate een grote zwerfvuilactie. De actie moet het startschot zijn van een nieuwe campagne: ‘Make Zelzate clean again’. Aan de hand van vier nieuwe speerpunten hoopt kersvers schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA) de strijd tegen zwerfvuil te winnen.

Zelzate heeft al jaren een zwerfvuilprobleem. De kanaalgemeente werd door Radio 1 ooit verkozen tot ‘vuilste plekje van Vlaanderen’. De propere pioniers haalden vorig jaar maar liefst 6.000 kilogram zwerfvuil op langs de Zelzaatse straten. “Te veel van het goede”, vindt schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Onder het motto: ‘Make Zelzate clean again’, nodigt onze milieuraad komende zaterdag alle Zelzatenaren uit voor een grote zwerfvuilactie.”

Topprioriteit

Toch mag het daar volgens De Vuyst niet blijven. “We moeten gaan voor een gecoördineerd beleid. Zwerfvuil, maar ook het vele sluikstorten, zijn een doorn in het oog van onze inwoners. Ik wil hier dan ook een topprioriteit van maken om het aanschijn van onze mooie gemeente terug op te waarderen. Er zijn al heel veel initiatieven. Ik denk aan de propere pioniers, maar ook de jarenlange inspanningen van de mensen van Sint-Jan Baptist, de scholen, ... Het zal zaak zijn deze beter op elkaar af te stemmen. Via een database willen we in kaart brengen wie, wat en waar heeft opgeruimd.”

Meldpunt

De Vuyst wil ook werk maken van een meldpunt. “Nu gebeurt het vaak dat het sluikstort te lang blijft liggen, omdat burgers niet altijd weten hoe dit gesignaleerd kan worden. Binnenkort wordt een draaiboekje verspreid op de gemeentelijke website, zodat burgers sneller kunnen signaleren in geval van sluikstorten.” Daarnaast moeten we blijven sensibiliseren en motiveren. “We willen via de scholen een sensibiliseringscampagne opzetten. Daarnaast hopen we ook meer propere pioniers aan te trekken. Via het e-loket van IDM kunnen mensen zich kandidaat stellen.

Wie wil, kan komende zaterdag deelnemen aan de grote zwerfvuilactie. Afspraak om 9 uur aan het magazijn van de technische dienst aan de Suikerkaai.