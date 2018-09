Zelzate Positief heeft huiswerk klaar 07 september 2018

02u29 0 Zelzate Zelzate Positief heeft zijn huiswerk voor 14 oktober volledig klaar. De nieuwe partij van Christendemocraten, liberalen en onafhankelijken trekt met een volledige lijst van 23 kandidaten naar de kiezer.

"We willen een positief antwoord zijn op het negatieve politieke klimaat dat in Zelzate heerst", zegt kopman Rik Laureys. "Meebesturen voor een beter Zelzate is het doel. Wij hebben de vaste overtuiging dat Zelzate een mooie toekomst kan tegemoet gaan. Dit project is niet tegen iets of iemand maar vooral voor Zelzate en zijn inwoners."





Dat de laatste kandidaat die aan de lijst werd toegevoegd ook meteen de jongste is, stemt Laureys hoopvol. "Met Evy Van Doorslaere (20) hebben we een gedreven jonge dame die wil meebouwen aan een beter Zelzate in onze rangen. Symbolischer kan bijna niet."





De 23 kandidaten zijn Rik Laureys, Ann Van Hecke, Claudio Rizzo, Luc Verstraeten, Annemie Dyselinck, Lies Van Vooren, Frankie Michiels, Marleen Michiels, Dirk De Paepe, Marnix De Dobbelaere, Leandros Rodatos, Lieve Gouwy, Hubert De Kezel, Bart Dejonghe, Evy Van Doorselaere, Lydia Maes, Christa Faes, Agnes Bundervoet, Olga Van De Walle-Van Hecke en Pascal Bonnetain. (KVZ)





