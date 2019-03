Zelzate op 21 juli decor voor slotrit BeNe Ladies Tour Rittenwedstrijd start voor het eerst in Utrecht Kristof Vereecke

18 maart 2019

12u32 0 Zelzate Zelzate is op 21 juli opnieuw het decor voor de laatste rit van de prestigieuze BeNe Ladies Tour, een rittenwedstrijd voor de wereldtop in het vrouwenwielrennen.

De koers start op 18 juli voor het eerst in Utrecht. Op vrijdag 19 juli staat een rit in lijn tussen Essen en Roosendaal op het programma. Zaterdag zakt het wielercircus af naar het Meetjesland voor een rit tussen Sluis en Watervliet en een aansluitende tijdrit in Watervliet. Zelzate blijft zoals vorige jaren de aankomstgemeente van de BeNe Ladies Tour. Het evenement wint jaar na jaar aan populariteit en lokt steevast de internationale top van het vrouwenwielrennen. Wielerliefhebbers stippen 21 juli beter al aan in hun agenda.