Zelzate onderhandelt over toekomst Klein Rusland “Willen signaal geven dat we achter wijk en zijn mensen blijven staan” Kristof Vereecke

02 april 2019

19u02 0 Zelzate Een delegatie van het gemeentebestuur van Zelzate is dinsdag in Brussel gaan onderhandelen over de toekomst van de bekende volkswijk Klein Rusland. De nieuwe toekomstcoalitie hoopt dat de Vlaamse regering het voorkeursbesluit, om de wijk binnen tien jaar te herlokaliseren, wil herbekijken.

De nieuwe toekomstcoalitie tussen sp.a en PVDA geeft de bekende volkswijk Klein Rusland nog niet op. Dinsdag ging een delegatie van het schepencollege in Brussel onderhandelen om het dossier van Klein Rusland te heropenen.

Eind juni vorig jaar kregen de bewoners van Klein Rusland te horen dat Vlaanderen geen toekomst meer ziet in hun bijna honderd jaar oude wijk. In 2020 viert de wijk zijn honderdjarig bestaan. De verjaardag staat in schril contrast met de plannen van Vlaanderen. Nog tien jaar en dan moet iedereen weg zijn, volgens het voorkeursbesluit van de Vlaamse regering. “Niet leefbaar wegens te dicht bij de steeds verder oprukkende industrie van de Gentse haven”, klinkt de redenering. Vlaanderen wil 53 miljoen euro investeren om 160 nieuwe huizen te bouwen op andere locaties in hun kanaalgemeente.

Herwaardering

Uit een bevraging in de wijk blijkt dat 70 procent van de Kleine Russen echter van geen wijken wil weten. Het nieuwe bestuur hoopt nu een volledige of gedeeltelijke herwaardering van de bekende volkswijk en zijn modernistische huisjes opnieuw bespreekbaar te maken. “We zijn goed ontvangen in Brussel”, zegt eerste schepen Geert Asman (PVDA). “Over de inhoud van het gesprek kunnen we helaas niet veel kwijt, maar we hebben onze intenties kenbaar gemaakt. Dit bestuur staat achter de wijk Klein Rusland en zijn inwoners. We hopen echt dat Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen het dossier willen heropenen.”

Hoopvol

In Klein Rusland wordt hoopvol gereageerd. “Iedereen weet dat we hier willen blijven”, klinkt het op alle banken. “Deze wijk is perfect leefbaar mits de nodige investeringen.” Hier en daar valt ook een kritische noot te noteren. Zo vrezen sommigen dat Zelzate de door Vlaanderen beloofde 53 miljoen euro dreigt mis te lopen, indien de plannen rond de wijk nog zouden wijzigen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.