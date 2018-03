Zelzate neemt pioniersrol op zich in strijd tegen fijn stof 29 maart 2018

Zelzate Zelzate wil een pioniersrol spelen in het onderzoek naar problemen van en met fijn stof in de regio.

De gemeenteraad keurde daarover een voorstel goed van dokter van Geneeskunde voor het Volk Karl Segers. Die ijverde om bijkomend onderzoek te verrichten naar de herkomst van het fijn stof. In het voorjaar van 2017 liep in de provincie Oost-Vlaanderen het project 'Airbezen', een project waarbij via duizenden aardbeiplantjes de luchtkwaliteit in kaart werd gebracht. "Uit dat onderzoekt blijkt dat de lucht in Zelzate bij de slechtste 10% van de provincie hoort. In de week van 19 februari werd de waarschuwingsdrempel voor fijn stof zelfs overschreden", zegt Segers. "Met een minimum aan budget kunnen we extra onderzoek laten uitvoeren op de stalen van het Airbezen-project. Dat is erg belangrijk om te weten of het fijn stof afkomstig is van de industrie of het verkeer in de kanaalzone. Enkel door onderzoek kunnen we in de nabije toekomst doeltreffende maatregelen nemen." De gemeenteraad stemde uiteindelijk in met het voorstel van Segers en trekt extra middelen uit.





"Gezien de problematiek in onze gemeente moeten we in Oost-Vlaanderen een pioniersrol kunnen spelen. Vandaar dat ook andere gemeenten best het voorbeeld van Zelzate volgen. Dit past in het luchtactieplan Gent en Gentse kanaalzone waarbij in de kennisopbouw 'meer gedetailleerde luchtkwaliteitskaarten' en 'meetcampagnes om de burger bewuster te maken ' zijn opgenomen." (KVZ)