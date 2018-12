Zelzate neemt afscheid van 64-jaar politieke ervaring Eén ex-burgemeester, twee ex-schepenen en één ex-gemeenteraadsvoorzitter verdwijnen van politieke toneel Kristof Vereecke

26 december 2018

15u18 0 Zelzate Zelzate neemt binnenkort afscheid van maar liefst 64-jaar politieke ervaring. Tien gemeenteraadsleden zwaaien af. Daaronder heel wat prominenten. Zo zegt onder andere ex-burgemeester Freddy De Vilder (sp.a) de politiek vaarwel.

Freddy De Vilder kwam in 1976 voor het eerst op het politieke toneel als gemeenteraadslid voor de socialisten in Zelzate en kan terugblikken op een erg rijke politieke carrière. In de jaren ’80 was hij onder andere provincieraadslid en kabinetsmedewerker van minister Luc Van den Bossche. Van 1995 tot 1999 was De Vilder zelfs vier jaar lang Vlaams parlementslid. In 2000 kwam De Vilder terug naar Zelzate om er OCMW-voorzitter te worden. Zes jaar later werd hij burgemeester. Begin deze legislatuur viel De Vilder in onmin met zijn lokale partijafdeling. Binnen de gemeenteraad zetelde hij samen met Patricia De Meyer als onafhankelijk raadslid. Ook die laatste neemt afscheid na meer dan 17-jaar onafgebroken in de raad gezeteld te hebben. De Meyer was meerdere jaren gemeenteraadsvoorzitter. Ook ex-schepenen Luc Verstraete (Zelzate Positief) en Linda Vereecke (N-VA) nemen afscheid. Met Maureen Tollenaere verliest (PVDA) Klein Rusland dan weer zijn sterke vrouw. “Ik blijf me evenwel inzetten voor de partij en de wijk”, zegt Tollenaere. Ook de liberale vakbondsman Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Marleen Vanmaercke, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke zwaaien af.