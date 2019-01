Zelzate krijgt opnieuw carnavalsweekend “Carnaval opnieuw naar het centrum brengen” Kristof Vereecke

11 januari 2019

14u52 0 Zelzate Zelzate krijgt voor het vierde jaar op rij een eigen carnavalsweekend. Gisteren stelde de Werkgroep Carnaval zijn programma voor aan de wereld. De kanaalgemeente viert dit jaar carnaval van 1 tot en met 3 maart.

Al vier jaar lang probeert Kevin De Decker samen met zijn Werkgroep Carnaval het carnavalsgebeuren in Zelzate nieuw leven in te blazen. Ondertussen lijkt carnaval in Zelzate een eigen formule te krijgen. Zo starten ze opnieuw met een grote openingsstoet met alle Zelzaatse basisscholen. “We beginnen eigenlijk met een hoogtepunt”, weet De Decker. “De Asseneedse carnavalsgroep ‘De Jeugd van Tegenwoordig’ komt die dag ook weer zijn nieuwe wagen voor het nieuwe carnavalsseizoen voorstellen. De stoet start om 13 uur aan de Eurohal. We willen het carnavalsgebeuren dit jaar echt opnieuw naar het centrum van de gemeente brengen. Zo is er ’s avonds ook een huldemoment aan het beeldje van Mietje Stroel dat traditioneel haar eigen carnavalsplunje krijgt.”

Nieuw initiatief

Op zaterdag starten ze met een nieuw initiatief: een carnavalsbal. “We willen elk jaar een vat geven in een ander café. We beginnen in het nieuwe danscafé Ambiance met een een Arpes Ski party. Uiteraard organiseren we ook terug ons zeer succesvolle kindercarnavalbal.” Zondag moeten de carnavalisten vroeg uit de veren. Dan is er in samenwerking met de lokale handelaars een carnavalsontbijt. Inschrijven kan bij Bakkerij Van Vlaanderen of via werkgroepzelzate@outlook.com.”