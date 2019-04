Zelzate krijgt in 2020 carnavalsstoet Werkgroep Carnaval geeft zichzelf uniek verjaardagscadeau Kristof Vereecke

14 april 2019

16u55 0 Zelzate Zelzate krijgt in 2020 een eigen avondcarnavalsstoet. Dat maakte de Werkgroep Carnaval zondag bekend ter ere van zijn vijfjarig bestaan. Aan de stoet wordt ook een braderie gekoppeld.

Ooit was Zotte Maandag een begrip in Zelzate en verre omgeving. De cavalcade van de Polkaheertjes lokte duizenden bezoekers naar de omgeving van de Grote Markt. De laatste decennia was carnaval in de kanaalgemeente op sterven na dood.

Tot een speciale Werkgroep Carnaval er een vijftal jaar geleden onder leiding van ZRO-radioman Kevin De Decker samen met de feestcommissie nieuw leven in probeerde te blazen. Na een eerder bescheiden programma dit jaar kondigde De Decker zondag aan dat Zelzate in 2020 weer een avond carnavalsstoet krijg.

Rijp

“We zijn rond de tafel gaan zitten met de nieuwe feestcommissie en zijn tot de conclusie gekomen dat na vijf jaar de tijd rijp is om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling van ons carnaval. We dromen al lang van een nieuwe stoet. In combinatie met een braderie willen we ook de middenstanders in het centrum hun graantje laten meepikken.”

Steunkaartenverkoop

De stoet zal plaatshebben op zaterdag 22 februari. Om de stoet te financieren start de Werkgroep Carnaval met een grote steunkaartenverkoop. “Op die manier kunnen alle Zelzatenaren mee helpen de nieuwe stoet op poten te zetten”, besluit De Decker.