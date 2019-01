Zelzate kleurt dieprood, de kleur van de liefde (voor Zelzate) Sp.a en PVDA zijn na installatiegemeenteraad eindelijk klaar voor echte werk Kristof Vereecke

17 januari 2019

20u35 0 Zelzate Zelzate wordt vanaf vandaag bestuurd door een dieprode coalitie van sp.a en PVDA. Daarmee krijgt de kanaalgemeente het meest linkse bestuur van het land. Historisch, zeker met twee PVDA-schepenen in het schepencollege. ‘Een hart voor Zelzate’, luidt de slogan van de nieuwe toekomstcoalitie. Laat hen het nu maar bewijzen.

Geen Sovjettanks gisteren op de R4-Oost voor het gemeentehuis in Zelzate zoals een aantal spotprenten op sociale media ons wilden doen geloven, wel heel veel kartonnen hartjes en groot spandoek met een gigantisch hart erop in het publiek. Het dieprode van deze nieuwe bestuurscoalitie van sp.a en PVDA staat dan ook symbool voor de liefde voor Zelzate. De kanaalgemeente is officieel de meest linkse gemeente van Vlaanderen en daar zijn ze fier op aan het kanaal Gent-Terneuzen. “We zijn blij dat we eindelijk onze liefde voor Zelzate kunnen beginnen tonen”, stelde kersvers burgemeester Brent Meuleman (sp.a), die met zijn nieuwe schepencollege eigenhandig de eed mocht afleggen.

Geert Asman (PVDA) mocht de spits afbijten en is daarmee de eerste PVDA-schepen in Vlaanderen. Na Asman was het aan een duidelijk geëmotioneerde Isabel Dellaert (sp.a) en Luc Van Waesberghe (sp.a) om de eed af te leggen. Youngster Steven De Vuyst (PVDA) mocht als laatste de symbolische ‘vuist’ ballen en de eed afleggen. Het massaal opgekomen publiek, de raadzaal was veel te klein om iedereen binnen te laten, zag dat het goed was. Ook diegenen die buiten op groot scherm volgden.

Historisch

Mocht er een wordcloud gemaakt worden om de installatiegemeenteraad samen te vatten dan staken er twee woorden bovenuit: historisch en liefde. Afscheidnemend burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) en zijn partijgenoten keken met de glimlach toe. Ondanks het luidde applaus op alle banken van het gemeentehuis, loopt nog steeds een beroepsprocedure bij de Raad van State om de verkiezingsuitslag van 14 oktober alsnog ongeldig te laten verklaren. Geen mens in de raadzaal van het gemeentehuis, buiten de VLD-SD-fractie, die daar durft aan te denken. Valentijn lijkt vroeg te vallen dit jaar in Zelzate. Laat cupido zijn ding maar doen. Iedereen beseft dat Zelzate wel wat extra liefde kan gebruiken dezer dagen.

Vooruit

Dat maakte Brent Meuleman (sp.a) ook duidelijk in zijn maidenspeech als burgemeester. “Vandaag slaat Zelzate een belangrijke bladzijde om in de 253-jaar oude geschiedenis van onze mooie gemeente. We kijken vooruit. We trekken een streep onder moeilijke politieke jaren. We willen onze gemeente zo goed mogelijk besturen en samenhouden. Samen kunnen we zoveel meer. Samen staan we sterker. Laat ons samenwerken.” Luid applaus en een staande ovatie volgden. De VLD-SD-fractie verliet de zaal. Eerste schepen Geert Asman nam het woord en riep nog eens op voor een verenigd Zelzate. “We gaan investeren in de mensen van onze gemeente. Niemand blijft achter. Elke inwoner telt. Een hart voor Zelzate.” Een nieuwe staande ovatie.

Feestnacht

Na één van de meest historische gemeenteraden ooit, gaat Zelzate een dieprode feestnacht tegemoet. De nieuwe toekomstcoalitie liet zelfs een mobiele toog aanrukken. In het Noorderlicht, het partijlokaal van de Zelzaatse sossen, kunnen ze nu al niet wachten om hun kersverse burgemeester Brent Meuleman in de armen te sluiten. Een vat lijkt op zijn plaats. Koninklijke Harmonie Het Noorderlicht speelde de internationale. Het worden zes boeiende jaren in Zelzate.

Meer over Zelzate

politiek

Sp.a

PVDA