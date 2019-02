Zelzate is ‘boekstartgemeente’ “Kinderen die vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaaldiger” Kristof Vereecke

19 februari 2019

11u24 0 Zelzate Zelzate is officieel een ‘boekstartgemeente. Boekstart is een initiatief van Iedereen Leest. In Zelzate vertaalt zich dat in een samenwerking tussen de bibliotheek, Kind en Gezin en Reddie Teddy.

“Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. In de praktijk willen we ouders van jonge kinderen op verschillende momenten tijdens de voorschoolse leeftijd een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek cadeau doen” , zegt bibliothecaris Steven Thanghe.

“Als het kindje 6 maanden oud is, wordt bij Kind en Gezin een babypakket meegegeven. Daarin zit een knisperboekje en de brochure ‘Baby’s houden van boeken’. Dit eerste pakketje wordt door de Vlaamse overheid gefinancierd. Als het kind 15 maanden oud is, wordt een uitnodiging meegegeven om het peuterpakket op te halen in de Bib van Zelzate. De uitnodiging met een bon kunnen ze in de bibliotheek omruilen voor een tas met twee boeken, aangepast aan de peuterleeftijd. In die tas zit ook de brochure ‘Peuters houden van boeken’. Deze tas wordt gefinancierd door de gemeente Zelzate. Op 24 maanden wordt er nog een reminder meegegeven aan de ouders. Zo kan Boekstart ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken.

Waarom Boekstart

“Samen met de partners wil de bibliotheek een lokaal stimulerend taal- en leesbeleid voeren”, weet Thanghe. “Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen. Ze lezen bovendien graag en ze zijn vaker lid van de bibliotheek. Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren kennen, verhaaltjes vertellen en beluisteren, haalt bovendien de band tussen ouders en kinderen aan. Het is dan ook quality time, goed voor een levenslange herinnering aan warme momenten en geborgenheid.”