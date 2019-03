Zelzate Geweldig zoekt verdeelpunten voor postkaartenactie “Help mee Zelzate nog geweldiger maken via een complimentje” Kristof Vereecke

11 maart 2019

16u33 0 Zelzate ‘Zelzate Geweldig’ is op zoek naar extra verdeelpunten voor zijn postkaartenactie.

Op de postkaarten staan typische Zelzaatse complimenten zoals ‘Jij bent mijn chèrie’ of ‘Ik spring uit mijn vliegmachine alleen maar om jou te zien’. “Ons motto is: help Zelzate nog geweldiger maken via een complimentje”, klinkt het bij de actiegroep. De postkaarten zijn te koop aan 3 euro per assortiment van zes kaartjes. Om hun geweldige boodschap nog breder te verspreiden, zoekt de actiegroep extra verkooppunten. Geïnteresseerde handelaars kunnen contact opnemen met de actiegroep via de Facebookpagina van ‘Zelzate Geweldig’.

Sjakossenwerpen

De actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ sloeg de wereld op maandagochtend 11 februari met verstomming door Zelzate vol te hangen met gigantische posters met daarop het hoofd van de enige echte Eddy Wally en de tekst ‘Zelzate Geweldig’. De actie sloeg in als een bom. Vorige week maakten de anonieme actievoerders zichzelf bekend. Op 10 juni plant ‘Zelzate Geweldig’ een ‘Zelzaats Wereldkampioenschap Sjakossenwerpen’.