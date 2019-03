Zelzate Geweldig toont op 7 maart zijn ware gelaat Kristof Vereecke

03 maart 2019

De actiegroep Zelzate Geweldig, die de afgelopen weken een vloedgolf van positivisme door de kanaalgemeente joeg, zegt in een anoniem filmpje op donderdag 7 maart uit de anonimiteit te willen treden.

In een grappig Facebookfilmpje roept een figuur met een zak over het hoofd en een vervormd stemmetje alle Zelzatenaren en positivo’s op om donderdagavond 7 maart om 20 uur naar cultuurhuis ’t Klooster te komen. “Dan gaan wij ons ware gelaat tonen. Alle nieuwsgierigen en positivo’s zijn welkom”, klinkt het.

Begrip

De actiegroep sloeg de wereld op maandag 11 februari met verstomming door Zelzate vol te hangen met gigantische posters met daarop het hoofd van de enige echte Eddy Wally en de tekst ‘Zelzate geweldig’. Ze kondigden meteen ook aan op Pinkstermaandag een ‘Zelzaats Wereldkampioenschap Sjakossen smijten’ te organiseren op de Grote Markt. De actie is ondertussen een begrip in Zelzate en omstreken. Al die tijd bleven de actievoerders anoniem. Daar zou op 7 maart verandering in komen.