Zelzate gaat hondenlosloopweide Vredekaai zelf uitbaten Weide kan mogelijk begin april al in gebruik genomen worden Kristof Vereecke

19 maart 2019

14u49 0 Zelzate Het gemeentebestuur wil de hondenlosloopweide aan de Vredekaai zelf uitbaten. Die mag al maanden niet gebruikt worden vanwege problemen met de uitbatingsvergunning.

Eind september mocht ex-burgemeester Frank Bruggeman (Open VLD) een nieuwe hondenlosloopweide openen aan de Vredekaai. Bruggeman nam zelfs het peterschap op. Een dag later werd de hondenlosloopweide echter alweer gesloten wegens problemen met de uitbatingsvergunning. De weide bleef al die tijd dicht.

Nieuw reglement

Op komende gemeenteraad wil de nieuwe toekomstcoalitie een nieuw politiereglement voor hondenlosloopweides laten goedkeuren. In dat nieuwe reglement is ook de nieuwe weide aan de Vredekaai opgenomen. “In totaal gaat het om drie weides: één aan het Hoogbouwplein, één in het park van Zelzate en dus ook de weide op de Vredekaai”, zegt schepen van Dierenwelzijn Isabel Dellaert (sp.a). “We hebben daarover een akkoord met de vorige initiatiefnemers.” De kans dat hondenliefhebbers vanaf april hun hond kunnen uitlaten op de Vredekaai is dan ook zeer groot. “Gevaarlijke en bijtgrage honden moeten wel aan de leiband blijven”, voegt Dellaert er nog aan toe.