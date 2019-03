Zelzate draagt vrouwen op handen: “Maar er is nog werk aan de winkel” “Belangrijk om vandaag onze stem te laten horen” Kristof Vereecke

08 maart 2019

17u23 0 Zelzate Internationale vrouwendag vandaag en dus wilde de nieuwe toekomstcoalitie de vrouwen uit Zelzate vandaag in de kijker zetten.

Er werd een spandoek opgehangen aan het gemeentehuis en deze namiddag nodigde het schepencollege ook alle vrouwen die werkzaam zijn bij gemeente- en OCMW-bestuur uit voor een officieel ‘vrouwenmoment’. Isabel Dellaert (sp.a), de enige vrouwelijke schepen in het huidige schepencollege, sprak de aanwezige vrouwen toe. “Het is belangrijk dat jullie hier vandaag zijn. Vrouwen verdienen vandaag de dag nog steeds gemiddeld 20% minder dan hun vrouwelijke collega’s. Wij willen jullie vandaag op handen dragen, maar er is nog werk aan de winkel. Ook op politiek vlak. Ondanks de genderquota bij de gemeenteraadsverkiezingen zitten er vandaag nog maar steeds drie vrouwen in de gemeenteraad. Da’s te weinig. Daarom is het des te belangrijker dat we vandaag samen onze stem laten horen.”