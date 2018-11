Zelzate, dit is uw nieuwe bestuursploeg Deze mensen mogen de komende zes jaar geschiedenis schrijven

Redactie

11 november 2018

05u08 0 Zelzate Een dieprode coalitie tussen sp.a en PVDA. Historisch noemen sommigen het, maar wie zijn de mensen die de komende zes jaar die politieke geschiedenis mogen schrijven. Zelzate, dit is u nieuwe bestuur.

Brent Meuleman, burgemeester (sp.a)

Brent Meuleman is een 30-jarige leerkracht die in 2012 voor de eerste keer naar de hand van de Zelzaatse kiezer dong. Hij brak met ex-burgemeester Freddy De Vilder en gaf zo de Zelzaatse sossen een nieuw elan in Zelzate. Hij zal bevoegd zijn voor burgerlijke stand, veiligheid, brandweer, personeelsbeleid, algemene zaken, communicatie, haven, intergemeentelijke samenwerking en wijkwerking.

Geert Asman, eerste schepen (PVDA)

Geert Asman is een 42-jarige huisarts voor Geneeskunde voor het Volk. Asman is de politieke zoon van PVDA-boegbeeld Frans Van Acoleyen. Toen hij in 2012 deelnam aan zijn eerste politiek debat stak hij een lans voor alle stotteraars in Vlaanderen. Hij zal bevoegd zijn voor sociale zaken, welzijn, financiën en begroting, openbare werken en technische dienst. Asman wordt ook voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Isabel Dellaert, tweede schepen (sp.a)

Leerkracht Isabel Dellaert (57) moet voor de vrouwelijke toets zorgen binnen het nieuwe college. Deze telg van de befaamde politieke familie Chalmet is al zes jaar actief als gemeenteraadslid. Ze wordt bevoegd voor onderwijs, seniorenbeleid, dierenwelzijn, lokale economie, landbouw en cultuur.

Luc Van Waesberghe, derde schepen (sp.a)

Deze 55-jarige receptionist is voorzitter van de sp.a en een rasechte Zelzatenaar. Hij wordt verantwoordelijk voor sport, ruimtelijke ordening, verkeer, mobiliteit, jachthaven en toerisme.

Steven De Vuyst, vierde schepen PVDA

Historicus Steven De Vuyst is de zoon van ex-gemeenteraadslid Philiep De Vuyst. Bovenal is De Vuyst parlementair medewerker van PVDA-boegbeeld Raoul Hedebouw. De Vuyst deed al heel wat stof opwaaien door een nieuw financieel model te lanceren in Zelzate waarbij de grootste bedrijven extra belast worden. Hij zal bevoegd zijn voor jeugd, wonen, milieu, klimaat, feestelijkheden, ontwikkelingssamenwerking en diversiteit.

Opvallend: het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt een duobaan tussen Lucien Van de Velde (sp.a) en Dirk Goemaere (PVDA). Beiden staan in Zelzate bekend voor hun vaak bevlogen tussenkomsten in de gemeenteraad. Nu mogen ze die raad zelf voorzitten.