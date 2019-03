Zelzate derde meest vervuilde gemeente van het land, Evergem op zeven, Gent op elf “Er ligt inderdaad nog veel werk op de plank” Kristof Vereecke

05 maart 2019

12u35 0 Zelzate Zelzate is de derde meest vervuilde gemeente van het land, Evergem eindigt op de zevende plek. Gent valt net buiten de weinig benijdenswaardige top 10. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Greenpeace en AirVisual, een bedrijf dat metingen van de luchtkwaliteit uitvoert.

Het rapport focust op de gemiddelde concentratie aan vervuilende stoffen in de lucht. Meer bepaald op deeltjes met een afmeting van PM2,5 of 2,5 micrometer (0,000 002 5 meter) omdat die de grootste impact op onze gezondheid hebben. Wereldwijd maakt vooral India een slechte beurt in het rapport. Maar liefst 22 van de steden in de top 30 liggen daar, inclusief de meest vervuilde stad ter wereld: Gurugram.

Dichter bij ons maken vooral Boznië en Herzegovina, Macedonië en Polen een slechte beurt. Samen maken zij de volledige top 10 uit van meest vervuilde steden in Europa. Op 6 Italiaanse steden na – onder meer Venetië – bestaat de top 50 overigens exclusief uit Oost-Europese steden. Als alle landen in hun geheel worden bekeken, staat België op de 52ste plaats. Daarmee zijn we bij de slechtste leerlingen van de klas in West-Europa en doen we net iets minder goed dan onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Belgische top 10

De eerste Belgische gemeente in de lijst is Oostrozebeke. Wereldwijd vind je die terug op de 822ste plaats, in de Europese lijst op de 158ste plaats. Zelzate staat op 926 wereldwijd, Evergem op 994. Nog in Oost-Vlaanderen vind je Beveren op plaats 998, Gent valt net buiten de top 1.000.

Klimaattoets

Verrassend zijn de cijfers niet. Zelzate en Evergem staan te midden de Gentse kanaalzone bekend als echte industriegemeenten. In Zelzate willen ze op lokaal vlak alvast het goede voorbeeld proberen geven. De kanaalgemeente heeft voor het eerst een klimaatschepen en maakte van klimaat en milieu ook een item in zijn nieuwe bestuursakkoord. “Er ligt veel werk op de plank”, is Klimaatschepen Steven De Vuyst (PVDA) zich bewust. “We zetten als bestuur in op energiebesparing en stimuleren hernieuwbare, lokale energieproductie. We geven daarbij als gemeente het goede voorbeeld en kopen enkel nog 100% groene energie aan. We investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Daarnaast gaan we bij elke gemeentelijke beslissing ook een klimaattoets uitvoeren.”

Participeren in hernieuwbare energie

Maar ook de bevolking moet mee. “We willen de Zelzaatse bevolking aanmoedigen om te participeren in coöperatieve vennootschappen voor hernieuwbare energie. Daarnaast onderzoeken we de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf. We willen bovendien zorgen voor een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid en nemen maatregelen tegen energiearmoede.”

Voor het rapport werden de gegevens van meer dan 6.000 steden en gemeente ter wereld opgemeten en vergeleken. Opmerkelijk: er zijn vooral data uit Europa, Azië en Noord-Amerika voor handen. Onder meer in Afrika, Zuid-Amerika en Rusland zijn er amper meetgegevens over de luchtverontreiniging beschikbaar.

Het volledige rapport lees je hier https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities