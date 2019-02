Zelzaatse schepenen opnieuw solidair met stakers: “De armoede wordt alsmaar groter, dat moet veranderen” Kristof Vereecke

13 februari 2019

13u32 0 Zelzate Ook de Zelzaatse PVDA-schepenen tonen zich vandaag solidair met de stakers tijdens de nationale stakingsactie.

Schepenen Geert Asman (PVDA) en Steven De Vuyst reden de hele ochtend van piket naar piket om hun solidariteit te tonen. Bij ArcelorMittal in Gent, bij Adient in Assenede,.. overal gingen de twee in dialoog met de stakers. Ook gemeenteraadsvoorzitter Dirk Goemaere, altijd al een bevlogen vakbondsman, tekende present. “We moeten vandaag onze solidariteit tonen. Werknemers willen meer dan peanuts. Rijkdom moet rechtvaardiger verdeeld worden. De armoede wordt alsmaar groter, dat moet veranderen. Ook de pensioenleeftijd moet terug naar beneden. De wil om verder actie te voeren is dan ook groot”, aldus Geert Asman.