Zelzaatse PVDA-schepenen tekenen in schepensjerp present op klimaatmars “Dringend nood aan krachtdadig klimaatplan” Kristof Vereecke

27 januari 2019

17u47 0 Zelzate Vandaag was er een nieuwe grote klimaatmars in Brussel. De klimaatspijbelaars, scholieren, studenten en grootouders mobiliseerden opnieuw, net als heel wat jeugd- en andere verenigingen en gezinnen. Ook de twee Zelzaatse PVDA-schepenen Geert Asman en Steven De Vuyst tekenden present. In schepensjerp.

In totaal werden zo’n 30.000 mensen verwacht, maar volgens de politie waren er maar liefst 70.000 betogers aanwezig. Onder die aanwezigen ook de twee Zelzaatse PVDA-schepenen Geert Asman en Steven De Vuyst. Beiden hadden zich zelfs getooid met hun officiële schepensjerp. Deze week riep klimaatschepen Steven De Vuyst alle Zelzatenaren op om mee te gaan richting Brussel. “Er is dringend nood aan een krachtdadig klimaatplan om de klimaatopwarming onder de 1,5 graad te houden. Eerder weigerde federaal minister van Leefmilieu Christine Marghem om 2 EU-richtlijnen voor meer energie-efficiëntie goed te keuren, net na de grote klimaatmars van 2 december. Hierop reageerden scholieren met wekelijks groeiende spijbelacties. Wij begrijpen de ongerustheid van de jonge generatie, want zij zal de gevolgen ondervinden als er nu geen ernstige maatregelen komen. Ik stap namens alle Zelzatenaren mee in deze klimaatmars, als schepen van klimaat, om de vraag naar een ambitieus klimaatplan te ondersteunen”, aldus De Vuyst.