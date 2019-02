Zelzaatse oehoe laat zich voor het eerst filmen “Een knap beestje” Kristof Vereecke

06 februari 2019

12u03 1 Zelzate Er zijn livebeelden opgedoken van de tamme oehoe die al weken het centrum van Zelzate in de ban houdt. De beelden werden gemaakt door een inwoner van de Kerkstraat en geven een goed beeld van hoe indrukwekkend het dier eigenlijk wel is.

Zelzate is al weken in de ban van de oehoe. Het dier is stilaan een mascotte voor vele Zelzatenaren. Zo haalde het dier de krantenkoppen toen het zichzelf ook liet zien tijdens de nieuwjaarsreceptie voor inwoners op het VEM-pleintje. Volgens natuurorganisatie ‘Give it Back’ gaat het om een tamme Europese oehoe die mogelijk losgelaten is. “Het beest zou eigenlijk gevangen moeten worden, maar geen enkele dierenorganisatie staat te springen omdat te doen”, zegt Jonas Wielandt van Give it Back. De oehoe vormt mogelijk een gevaar voor andere kleine prooidieren uit de buurt zoals vogels, maar ook katten en kippen. Steven Lybaert, van wellnesscenter en massagesalon Zenjoy uit de Kerkstraat, slaagde erin het indrukwekkende dier te filmen. “De oehoe zit hier regelmatig in de buurt. Het is echt een knap beestje. Ik ben blij dat ik hem eindelijk eens kon vastleggen op bewegend beeld”, zegt Steven.